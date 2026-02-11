Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: 5 Kişi Tutuklandı

11.02.2026 12:40
Devlet büyüklerini taklit ederek dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı, 410 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

(OSMANİYE) - Devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini yapay zeka teknolojileriyle taklit ettiği ve reklamlarla sosyal medya platformları üzerinden "yatırım" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Osmaniye'nin yanı sıra İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada, devlet büyüklerinin ses ve görüntülerinin taklit edildiği reklamlar aracılığıyla vatandaşları "yatırım" vaadiyle dolandıran şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplamda 410 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

13:04
