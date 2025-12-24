Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

"Suça sürüklenen çocuk" kavramı kamuoyunda sıklıkla tartışılırken Kahramanmaraş'ta akılalmaz bir olay yaşandı. 6 kız öğrenci, aileleriyle birlikte adliyeye giderek, kendi fotoğraflarının üzerinde yapay zeka ile oynama yapılarak müstehcen hale getirildiğini belirterek şikayetçi oldu.

YAPAY ZEKAYLA ARKADAŞLARININ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ YAPTILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erkek öğrenciler E.Y. (15) ve B.B.Y.'nin (16) sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti.

İKİ LİSELİ TUTUKLANDI

Ekipler, 2 lise öğrencisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDAN DA ATILDILAR

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de hem idari hem de disiplin soruşturması başlattı. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, soruşturma sonunda öğrencilerin okuldan atılmasına karar verdi. E.Y. ve B.B.Y. örgün eğitim dışına çıkarılarak okuldan atıldı.

Bu arada olaya ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.