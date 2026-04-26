Yapay zeka ile yazılım hataları azalıyor, maliyetler Düşüyor

Finlandiya merkezli thanXsoft Oy’un CEO’su Gökmen Bulut, 20 yılı aşkın yazılım geliştirme deneyimiyle bu alandaki dönüşümü yönlendiriyor. Bulut, Türkiye merkezli TechOps Center’da SaaS tabanlı crowd-testing platformları geliştirirken, Avrupa’da thanXsoft Oy çatısı altında B2B sadakat ve dijital kart platformlarına yönelik test otomasyon çözümleri sunuyor.

Yapay zeka ile desteklenen test altyapıları, UI/UX ve fonksiyonel testlerde hata oranlarını minimuma indiriyor. Bu sayede startup’lar ve kurumsal şirketler, daha kısa sürede yüksek kaliteli ürünler piyasaya sunabiliyor. Özellikle dağıtılmış ekiplerde ve uluslararası projelerde, bulut tabanlı test sistemleri verimliliği artırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

TechOps Center’ın CTO’su Bulut’un liderliğinde geliştirilen sistemler, blockchain tabanlı izleme altyapılarıyla birleştiğinde yazılım süreçlerinde güvenliği de artırıyor. Bu yaklaşımla Türkiye ve Avrupa’daki firmalar, yalnızca yazılım kalitesini yükseltmekle kalmayıp, operasyonel verimlilik ve ekonomik kazanç da sağlıyor.

Uzmanlar, yapay zeka destekli test otomasyonunun yazılım sektöründe maliyet kontrolü ve üretilen ürünlerin hızını artırarak şirketlerin rekabet gücüne doğrudan katkı sağladığını belirtiyor. Bu teknoloji, startuplar ve büyük ölçekli firmalar için artık stratejik bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor.