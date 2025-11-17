Yapay Zeka ve Tarih: İzmir'de Söyleşi Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Tarih Vakfı ile düzenlediği "Tarih Buluşmaları" söyleşi dizisinde bu kez teknolojinin en güncel alanlarından birini tarihle buluşturuyor. "Yapay Zeka ve Tarih" başlıklı söyleşi, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de APİKAM Konferans Salonu'nda yapılacak.

Sinema ve dijital kültür çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Savaş Arslan ile Hidayet Berber, İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Tarih Buluşmaları" söyleşi dizisine konuk oluyor.

APİKAM Konferans Salonu'nda, 20 Kasım Perşembe saat 18.00'de yapılacak "Yapay Zeka ve Tarih" başlıklı söyleşide, yapay zekanın tarih araştırmaları, arşivcilik ve kültürel mirasın korunması üzerindeki etkileri, tarihsel bir konuya odaklanan grafik tasarım çalışmalarının ve filmlerin yapım süreçleri hakkında konuşulacak.

Konuşmacılar, yapay zekanın tarih araştırmalarına katkılarının yanı sıra, algoritmaların tarih anlatısını nasıl şekillendirebileceği üzerine görüşlerini paylaşacak. Etkinlikte ayrıca dijital çağda tarih yazımının etik ve metodolojik boyutları ele alınacak.

Kent belleğine çağdaş bir bakış

APİKAM, "Tarih Buluşmaları" dizisiyle tarih bilincini canlı tutmayı, kentin kültürel belleğini korumayı ve geçmişi günümüzle ilişkilendirerek yeni düşünme biçimleri önermeyi amaçlıyor. "Yapay Zeka ve Tarih" söyleşisi, geçmişin izlerini sürerken geleceğin teknolojilerine de kapı aralayacak. Etkinlik, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz.