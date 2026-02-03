Yapılan Hava Tahmini: Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yapılan Hava Tahmini: Yağışlar Bekleniyor

03.02.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağışlar, bazı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapılan Hava Tahmini: Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:28:35. #7.11#
SON DAKİKA: Yapılan Hava Tahmini: Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.