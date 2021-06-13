Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor

Yoğun talep nedeniyle Kahta yaprağından almak isteyenler, birkaç ay önce üreticiye siparişini verip sıraya giriyor. Tosya ilçesi genelindeki yaklaşık 7 bin dekar üzüm bağından yılda 100 tona yakın asma yaprağı toplanıyor. Asma yaprağı taze, şişelenerek ve salamura olarak tüketiciye sunuluyor. Geçen yıl 5 liradan satılan Kahta üzümünün ise bu yıl 7 liradan alıcı bulması bekleniyor. Taze asma yaprağının kilosu 10-25 lira arasında değişirken, Kahta yaprağının kilogramı 45 liradan satılıyor.

"KENDİNE ÖZGÜ BİR TADI VAR"

Aşağıkayı köyünde Kahta üzümü yetiştiren, aynı zamanda Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanlığını da yapan Hasan Şen, Kahta yaprağının dilimsiz yapısının en belirgin özelliği olduğunu söyledi. Yaprağın arka tarafının hafif tüylü gözüktüğünü anlatan Şen, "Yaprağın kendine özgü bir tadı vardır. Bu yaprağı hem sarması kolaydır hem de yemesi daha lezzetlidir. Hafif ekşi bir tadı vardır. Bu yaprak piştiği vakit kesinlikle siyahlaşmaz, sarı bir renk alır. Önce göze, daha sonra damağa hitap eder." dedi.

IŞIĞI BİLE GEÇİRİYOR

Aşağıkayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış ise köylerinde yüzlerce yıldır bağcılık yapıldığını, pek çok çeşit asma yaprağı bulunduğunu ama en güzelinin Kahta yaprağı olduğunu dile getirdi. Işığı bile geçirecek derecede ince oluşu çok özel lezzeti nedeniyle bu yaprağa rağbet gösterildiğini vurgulayan Çoğalmış, "Bağlarımız kuraklık sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Devlet büyüklerimizden sulama göleti istiyoruz. Yukarıda bir sulama göleti projesi var. Onun programa alınıp yapılmasını ve kuraklıktan kurtulmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜRÜMÜZ YAŞASIN İSTEDİM"

Aşağıkayı köyü sakinlerinden Mümtaz Uncu ise üzüm yetiştiriciliğini babasının ardından kendisinin sürdürdüğünü belirterek, "Onlar çok emek verdi. Harap olsun istemedim, kültürümüz yaşasın istedim. Özellikle bağımızın yaprakları çok değerlidir. Sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceği olan sarma, özellikle bizim bağlarımızdaki yapraklardan yapılır. Yörede oldukça talep var. Kimisi bunu şişeler, kimisi salamura yapar." diye konuştu.