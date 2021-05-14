Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı

14.05.2021 16:52

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan Ersin Aydeniz, onları hastaneye götürmeye gelen kişileri de affetmedi ve ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Saldırının ardından ise jandarma şüpheliyi silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Tuzlüca ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde saat 12:00 sıralarında meydana gele olayda, Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, bilinmeyen nedenle Ersin Aydeniz'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz'e ateş edip yaraladı.

HASTANEYE GÖTÜRMEYE GELENLERİ DE VURDU

Köy korucusu Taner Özayyıldız, Yavuz ve Ünal Aydeniz'i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Özayyıldız (27) ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ile Adil Aydeniz'e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız'a bir el daha ateş etti.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Özayyıldız ile Ünal Aydeniz, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayın ardından Ersin Aydeniz'i suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı

Ersin Aydeniz, Jandarma, Hisarcık, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • Mahmıt: Nereye gidiyor bu insanlık böyle sanki detroit de yaşıyor ona sık buna sık yaralı kalmasın bir daha sık ne oldu adam mı oluyorsun sıkınca ilk gecen de anlarsın ne yaptığını ağırlaştırılmış müebbetleri de yeyince dank eder kafana hadi yat o zaman köyün deli kanlısı ya o kadar arkanda kalan masum aileler ne olacak nasıl vereceksin onlara vicdan hesabını Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Davut Der: Ülkede suçun cezası yok. Bundan dolayı suç işlemek bazılarına çok kolay geliyor. Bu adamı yedek parça yapsalar bakın suç oranı nasıl azalır. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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