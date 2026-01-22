Yaralı Boz Şahin Korgan'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yaralı Boz Şahin Korgan'da Bulundu

Yaralı Boz Şahin Korgan\'da Bulundu
22.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korgan'da esnaf, yaralı boz şahini veteriner tedavisinin ardından doğaya geri teslim etti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir esnaf tarafından yaralı olarak boz şahin bulundu. Şahin, veteriner hekimde yapılan tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Korgan ilçesinde pastanesi bulunan esnaf Ali Sesişen, bir süre önce kanadından yaralı ve yorgun halde yırtıcı bir kuş buldu. Atmaca zannettiği hayvanı, veteriner hekime götüren Sesişen, kuşun boz şahin olduğunu öğrendi. Gerekli tedavisi yapılan kuş, sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Bu hayvanların alanları doğadır"

Kuşu tedavi için aldıklarını ve gerekli bakımların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini ifade eden Ali Sesişen, "Bu boz şahin yırtıcı bir kuş. Biz bunu avlanamamış, aç kalmış ve tek kanadından da hafif bir şekilde yaralı olarak bulduk. Önce veterinere götürdük, gereken müdahale yapıldı. Ön incelemeden sonra şimdi ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Bu hayvanların alanı doğadır, bunların genellikle bölgemize göçmen kuş olarak geliyorlar ve yaz aylarında geri göç ediyorlar. Şu an burada kar da çok olduğu için avlanamamış ve bakımsız olduğu için de kaçamamış" dedi.

Öte yandan ekiplerin gelerek kuşu teslim aldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yaralı Boz Şahin Korgan'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:21:15. #7.11#
SON DAKİKA: Yaralı Boz Şahin Korgan'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.