Yaralı Boz Şahin Korgan\'da Bulundu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir esnaf tarafından yaralı olarak boz şahin bulundu. Şahin, veteriner hekimde yapılan tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Korgan ilçesinde pastanesi bulunan esnaf Ali Sesişen, bir süre önce kanadından yaralı ve yorgun halde yırtıcı bir kuş buldu. Atmaca zannettiği hayvanı, veteriner hekime götüren Sesişen, kuşun boz şahin olduğunu öğrendi. Gerekli tedavisi yapılan kuş, sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Bu hayvanların alanları doğadır"

Kuşu tedavi için aldıklarını ve gerekli bakımların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini ifade eden Ali Sesişen, "Bu boz şahin yırtıcı bir kuş. Biz bunu avlanamamış, aç kalmış ve tek kanadından da hafif bir şekilde yaralı olarak bulduk. Önce veterinere götürdük, gereken müdahale yapıldı. Ön incelemeden sonra şimdi ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Bu hayvanların alanı doğadır, bunların genellikle bölgemize göçmen kuş olarak geliyorlar ve yaz aylarında geri göç ediyorlar. Şu an burada kar da çok olduğu için avlanamamış ve bakımsız olduğu için de kaçamamış" dedi.

Öte yandan ekiplerin gelerek kuşu teslim aldığı öğrenildi. - ORDU