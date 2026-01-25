Yaralı Kadın Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı - Son Dakika
Yaralı Kadın Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı

Yaralı Kadın Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı
25.01.2026 11:29
Sivas'ta kar nedeniyle kapalı mezra yolunu açarak yaralı kadını hastaneye ulaştırdılar.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşerek yaralanan kadın, kar nedeniyle kapalı mezra yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yalnıztepe köyü Yağmurlu mezrasında yaşayan Şükran Taşdemir, sırtüstü düşmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca bölgeye Koyulhisar İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, yaralı kadını bir süre arazi aracıyla taşıyarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Koyulhisar, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Kadın Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yaralı Kadın Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı - Son Dakika
