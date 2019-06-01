Son Dakika Haberleri: Yaralı leyleğe tedavi
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı leyleğe tedavi

49 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan leylek, klinikte tedaviye alındı.

Yaralı leyleğe tedavi, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan leylek, klinikte tedaviye alındı. 
Kırsal Serçin Mahallesi'nde çobanlık yapan Süleyman Kasnak, boş bir arazide dolaşırken yerde sol kanadından yaralanmış halde bir leylek buldu. Kasnak, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye haber verdi. Bunun üzerine Serçin'e gelen EKODOSD yetkilileri, yaralı leyleği aldı. EKODOSD'un gönüllü veteriner üyesi Nevzat Yıldız'nın kliniğine getirilen yaralı leylek, kontrol edildi. Kanat altlarında doku tahribatları görülen ve uzun süre bu şekilde dolaştığı tahmin edilen leyleğin yaralarında kurtlanmalar olduğu görüldü. Yara içindeki tüm kurtlar ve hasarlı dokular temizlenerek, gerekli ilaçlarla tedavi uygulandı. Bir süre EKODOSD derneğinde gözetim altında kalacak leyleğin, veteriner Yıldızlı tarafından günlük tedavisi yapılacak.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı leyleğe tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]