Son Dakika Haberleri: Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar
Son Dakika Güncel Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar - Son Dakika

Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı.

Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniye örterek ısıtmaya çalıştı.

Kaza, Domaniç- Tavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Domaniç ilçesine giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi.Sağlık ekipleri, diğer ambulans gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tavşanlı, Domaniç, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 05:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]