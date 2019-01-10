Yaralı Yavru Köpeğe Muhtar Sahip Çıktı
1 saat önce
Hisarcık ilçesinde bir mahalle muhtarı, ilkokulun bahçesinde bulduğu yaralı köpek yavrusunu veterinerde tedavi ettirerek bakımını üstlendi.
Hisarcık
ilçesinde bir mahalle muhtarı, ilkokulun bahçesinde bulduğu yaralı köpek yavrusunu veterinerde tedavi ettirerek bakımını üstlendi. Sabah
saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bir köpek yavrusunu karnından yaralı halde bulan Yenidoğan Mahallesi
muhtarı Ali Çalışkan, veterinere giderek köpeği tedavi ettirdi.
Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin bakımını da üstlendiğini dile getirerek, "Veteriner hekim Mehmet Resul Akbulut tarafından köpeğin karnındaki 20 santimetrelik kesik bölgeye dikiş atılarak antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yavru köpeğin sıfırın altındaki hava sıcaklığında sokakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Şu anda köpek yavrusuna evimin avlusundaki kapalı bir alanda besliyorum. T tamamen sağlığına kavuşuncaya kadar bakımına devam edeceğim. Sahiplenmeyi de düşünüyorum." dedi.
Veteriner hekim Mehmet Resul Akbulut da uyguladığı tedaviyle köpeğin enfeksiyon kapma riskinin ortadan kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:16 Kaynak: AA
Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı
Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı
TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi