Son Dakika Haberleri: Yaralı Yavru Köpeğe Muhtar Sahip Çıktı

Yaralı Yavru Köpeğe Muhtar Sahip Çıktı

1 saat önce

Hisarcık ilçesinde bir mahalle muhtarı, ilkokulun bahçesinde bulduğu yaralı köpek yavrusunu veterinerde tedavi ettirerek bakımını üstlendi.

Yaralı Yavru Köpeğe Muhtar Sahip Çıktı, System.String[]
Hisarcık ilçesinde bir mahalle muhtarı, ilkokulun bahçesinde bulduğu yaralı köpek yavrusunu veterinerde tedavi ettirerek bakımını üstlendi.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bir köpek yavrusunu karnından yaralı halde bulan Yenidoğan Mahallesi muhtarı Ali Çalışkan, veterinere giderek köpeği tedavi ettirdi.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin bakımını da üstlendiğini dile getirerek, "Veteriner hekim Mehmet Resul Akbulut tarafından köpeğin karnındaki 20 santimetrelik kesik bölgeye dikiş atılarak antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yavru köpeğin sıfırın altındaki hava sıcaklığında sokakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Şu anda köpek yavrusuna evimin avlusundaki kapalı bir alanda besliyorum. T tamamen sağlığına kavuşuncaya kadar bakımına devam edeceğim. Sahiplenmeyi de düşünüyorum." dedi.

Veteriner hekim Mehmet Resul Akbulut da uyguladığı tedaviyle köpeğin enfeksiyon kapma riskinin ortadan kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:16 Kaynak: AA

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