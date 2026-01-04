Yaralı Yavru Kurt Kurtarıldı - Son Dakika
Yaralı Yavru Kurt Kurtarıldı

04.01.2026 20:29
Amasya'da devriye gezen polis, araçların çarptığı yavru kurdu kurtarıp tedaviye aldı.

AMASYA'da devriye gezen polis ekiplerince yolda araçların çarptığı yaralı yavru kurt, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Samsun Karayolu Göllü Bağları mevkisinde devriye görevi sırasında yol ortasında hareketsiz yatan bir yavru kurt fark etti. Ekipler, yeniden araçların çarpma riskine karşı yaralı kurdu yol ortasından alarak güvenli bir alana taşıdı. Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koruma altına alınan kurt, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru kurdun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

