Rusya'nın İjevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar Moskova'ya sevk edildi - Son Dakika
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Rusya'nın İjevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar Moskova'ya sevk edildi

27.09.2022 23:58

Yaralıların Moskova'ya nakli Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde dün, bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralananların bir kısmı Acil Durum Bakanlığı tarafından uçakla Moskova'ya sevk edildi.

Yaralıların Moskova'ya nakli Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde dün, bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralananların bir kısmı Acil Durum Bakanlığı tarafından uçakla Moskova'ya sevk edildi.

Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula dün, kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirmişti.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın İjevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar Moskova'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İjevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar Moskova'ya sevk edildi - Son Dakika
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