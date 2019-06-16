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Yaralının oğlu olduğunu görünce göz yaşını tutamadı

38 dakika önce

Adana'da trafik kazasında yaralanan iki kişinin yardımına giden kadın yaralılardan birinin oğlu olduğunu görünce göz yaşına boğuldu.

Adana'da trafik kazasında yaralanan iki kişinin yardımına giden kadın yaralılardan birinin oğlu olduğunu görünce göz yaşına boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da Ali K. idaresindeki 01 S 0353 plakalı servis aracı ile aynı yönde seyreden Emir Genç (19) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen motosikletteki sürücü ile arkadaşı Görkem Menet (19) yaralandı.
Kazanın ardından yaralılara yardım etmek için olay yerine geden bir kadın, yaralılardan birinin oğlu Emir Genç olduğunu fark edince uzun süre gözyaşı döktü.
Yerde yaralı yatan oğlunun elini tutup ağlayan kadını çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Genç'i Seyhan Devlet Hastahanesine, Menet'i ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Ali K. ise ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Yaralının oğlu olduğunu görünce göz yaşını tutamadı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:24 Kaynak: AA
Genç, Adana, Güncel
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