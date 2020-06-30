Yarbaşı Belediyesinden bebeklere mama yardımı - Son Dakika

Yarbaşı Belediyesinden bebeklere mama yardımı

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.

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Kaynar, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla salgın sürecinde bebekli ailelere destek olmak amacıyla mama yardımı yaptıklarını belirtti.

Kaynar, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye gelerek bebeklerine mamalarını alabileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:21 Kaynak: AA

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