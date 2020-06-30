Yarbaşı Belediyesinden bebeklere mama yardımı
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.
Kaynar, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla salgın sürecinde bebekli ailelere destek olmak amacıyla mama yardımı yaptıklarını belirtti.
Kaynar, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye gelerek bebeklerine mamalarını alabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:21 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yarbaşı Belediyesinden bebeklere mama yardımı - Son Dakika
Son Dakika 19:09 Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:48 Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:32 Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:44 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor