Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı
16.12.2025 18:14  Güncelleme: 18:36
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı
İstanbul Kağıthane'de bir kadın daha önceden boşanma aşamasındaki eşinin evine çocuklarını götürdü. Daha sonra konuşma bahanesiyle dışarı çıkan şahıs, konuşmayı reddeden kadını sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı ve ''Yardım edin, polis çağırın'' diye bağırdığı olayda şüpheli, elindeki silahı kadının başına dayadı. Çevredekileri de silahla tehdit eden şahıs, ardından sokaktan kaçtı. Olay anı kameraya yansırken polisin yakaladığı şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silah çekip darbetti.

ÇOCUKLARINI GÖRMESİ İÇİN EVE GÖTÜRDÜ

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'ye boşanma davası ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk içeri girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Önce darbetti sonra başına silah dayadı

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu.

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Önce darbetti sonra başına silah dayadı

O ANLAR KAMERADA

Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Önce darbetti sonra başına silah dayadı

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmur S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Toplum, Güncel, Yaşam

Son Dakika Yaşam Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06 Sk 06:
    adam Suriyeli buna bu imkanı verenler utansın 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    evlendiginiz kişi ve ailesi önemli dikkat etmek gerek suan hayat kim kime dum duma bu sebeple gencler evlenmiyor sonrda heba olup gidiyorlar aile kavraminin alti dinamitlendi. bu olay allah korkusu kul korkusu olmamanin neticesi korkan ada cocuklarinin anneesine bunu yapmaz . 2 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    senin adamlığının taaaa 2 0 Yanıtla
  • Ak ilhan Ak ilhan:
    Polisler artık can ve mal güvenliğini icra etmiyor, sadece davcıların katipliğini yapıyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı - Son Dakika
