Yardım kuruluşları Afrika'da kurban eti dağıttı

Avrupa Yetim Eli Derneği Tanzanya Koordinatörü Cahit Ataş'ın konuşması Kurban kesim ve dağıtımı Detaylar Yardım kuruluşları Afrika'da kurban eti dağıttı Avrupa Yetim Eli Derneği, Uluslararası Yardım Organizasyonu İHO-EBRAR ile Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğinin Afrika'nın...

Avrupa Yetim Eli Derneği Tanzanya Koordinatörü Cahit Ataş'ın konuşması

Kurban kesim ve dağıtımı

Detaylar Yardım kuruluşları Afrika'da kurban eti dağıttı

Avrupa Yetim Eli Derneği, Uluslararası Yardım Organizasyonu İHO-EBRAR ile Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğinin Afrika'nın farklı bölgelerindeki yardım çalışmaları sürüyor

ZANZİBAR - Avrupa Yetim Eli Derneği, Uluslararası Yardım Organizasyonu İHO-EBRAR ile Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğinin (ONSUR) Afrika'nın farklı bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor.

Avrupa Yetim Eli Derneği ile İHO-EBRAR, Tanzanya ve Zanzibar'da ihtiyaç sahibi 8 bin aileye kurban eti ile kuru gıda dağıttı, yetimleri giydirdi.

Avrupa Yetim Eli Derneği Tanzanya Koordinatörü Cahit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kurban etinin yanı sıra kuru gıda verdiklerini ve yetim ile muhtaç çocuklara da giysi yardımında bulunduklarını söyledi.

Türkiye ile Avrupa ülkelerinden kendilerine yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ataş, hayırseverlere teşekkür etti.

Ataş, yardımlar sayesinde ülkeler arasındaki dostluğun pekiştiğini ve Müslümanların birbirini tanımasına neden olduğunu kaydetti.

İHO-EBRAR Tanzanya Koordinatörü Sabahattin Ugar da Türkiye'den ve Hollanda'dan aldıkları vekalet kurbanları keserek dağıtıklarını, giyim yardımında bulunduklarını belirtti.

Somali

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği de (ONSUR) kurban organizasyonu kapsamında bulunduğu Somali'in başkenti Mogadişu'da muhtaç ailelere umut oldu.

Mogadişu'da 15 bin aileye kurban eti dağıtan dernek yetkilileri, muhtaçların yüzünü güldürdü.

ONSUR Der Genel Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Aksoy, yaptığı açıklamada, bayram boyunca 15 bin aileye kurban eti verdiklerini vurgulayarak, mazlum ve mağdurlara yönelik yardımların önemine değindi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!