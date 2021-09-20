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Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu - Son Dakika

Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu

20.09.2021 16:21
Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu, System.String[]

Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan dizi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı ve reytinglerin tüm kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizi oldu.

Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan dizi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı ve reytinglerin tüm kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada da gündem olan dizinin ilk bölümü, nefes kesen final sahnesiyle çok konuşuldu.

Yargı sosyal medyanın gündemini de değiştirdi…

Yargı, gizemli hikayesi, kurgusu ve ters köşeleriyle de ilk bölümden seyircinin beğenisini kazandı. Dizi, #Yargı etiketi ile tüm gece boyunca Türkiye ve Dünya trend listesinde zirveye oturdu. "Ceylin', 'Ilgaz' ve 'Pınar Deniz' gibi etiketler de uzun süre TT listesinde yer alan dizi, oldukça yüksek konuşulma rakamlarına erişti. Yargı'nın ilk bölümü 35.000 tweet'le, 25 milyon kullanıcıya ulaştı.

'Yargı'nın ilk bölümünde Savcı Ilgaz, cinayetle suçlanan kardeşi Çınar'ın (Arda Anarat) masumiyetini kanıtlaması ve onu savunması için Avukat Ceylin'i ikna etti. Bölümün finalinde ölen kızın Avukat Ceylin'in kardeşi olduğunun ortaya çıkması, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatırken heyecanla biten final sahnesinin ardından kardeşinin ölümüyle sarsılan Ceylin'in bir sonraki hamlesinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu

Dizinin yayınlanan 2.bölüm tanıtımı da oldukça ilgi gördü…

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında Ceylin, kardeşinin ölümü üzerine sinir krizi geçirirken Ilgaz ise Çınar'ın cinayetiyle suçlandığı genç kızın Ceylin'in kardeşi çıkmasıyla büyük bir şok yaşıyor. Zafer (Ali Seçkiner Alıcı), kızının cinayetinin şüphelisi Çınar'ın cezasını çekmesi için Pars'tan (Mehmet Yılmaz Ak) söz alırken Metin'in (Hüseyin Avni Danyal) gözyaşları içinde kimden özür dilediği ise kafaları karıştırıyor.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Arslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleriyle her Pazar akşamı Kanal D'de…

Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Cinayet, Savcı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı ilk bölümüyle pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu - Son Dakika
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