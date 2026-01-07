Yargı Paketinde Af Yok - Son Dakika
Politika

Yargı Paketinde Af Yok

Yargı Paketinde Af Yok
07.01.2026 13:29
Adalet Bakanı Tunç, 12. Yargı Paketinde infaz düzenlemesi ve af olmadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi yok, af söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili düzenlemelerin yılbaşından önce TBMM'den geçerek yasalaştığını hatırlatarak, "Tabii bu düzenlemeler içerisinde Covid düzenlemesi olarak bilinen husus da vardı. Burada özellikle asıl çok da gündeme gelmiyor. Toplumsal huzur ve güveni daha da tahkim etmeye yönelik önemli düzenlemeler de vardı. Özellikle örgüt üyeliğinin, örgütlü suçların cezalarının arttırılması, yine çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça sürüklenmesinin önlenmesiyle ilgili önemli düzenlemeler vardı. Yine meskun mahalde silah atmanın cezası arttırıldı. Düğünlerde, nişanlarda ve kutlama günlerinde, o günleri mateme dönüştüren olayların önlenmesiyle ilgili olarak düzenlemeler yapıldı, buna kuru sıkı dahil. Bütün bu olaylarla ilgili olarak cezalarda bir artırıma gidildi. Trafikte yol kesme müstakil suç haline getirildi. Yine bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında önemli düzenlemeler vardı 11. Yargı Paketi'nde ve araç kiralamalardan kaynaklanan suçların önlenmesine ilişkin düzenlemelerden tutun da birçok Türk Ceza Kanunu'nda önemli düzenlemeler hayata geçti" açıklamasında bulundu.

"Bazı basın organlarında yer alan 'Covid düzenlemesinden yararlandı, dışarıda suç işledi' ibaresi doğru değil"

Covid düzenlemesinin içeriğine de değinen Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasıyla ilgili bir düzenleme. Yani burada cezası kesinleşenlerle davası devam edenler, cezası kesinleşmeyenler arasında 31 Temmuz 2023'den önce suç işleyenler bakımından bir eşitsizlik söz konusuydu. Böyle bir eleştiriyi ortadan kaldırdı Mecliste yapılan düzenleme ve bu düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişi yararlandı. 50 binden fazla kişi değil. Burada şunu da açıkça ifade etmek lazım. Bazı basın yayın organlarında şu haberlere rastlıyoruz; 'Covid düzenlemesinden yararlandı, dışarıda suç işledi' şeklinde. Burada Covid düzenlemesinden yararlananlar açık cezaevinde bulunanlar ve açık cezaevinden tahliye olan kişiler. Şimdi açık cezaevlerindeki hükümlüler 3 ayda bir zaten izne çıkabiliyorlar. Dolayısıyla cezalarının artık son kısmında olan, topluma uyum sağlaması bakımından bütün dünya ülkelerinde bu şekilde düzenlemeler vardır. Topluma uyum sağlaması bakımından infaz sistemimizde olan bir husus. Burada 'açık cezaevinden tahliye oldu, suç işledi' şeklindeki ibare doğru değil" dedi.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde bulunan kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişi 3 yıl erkene alan düzenlemede ise kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel suçlar, örgütlü suçların ve terör suçlarının kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.

"Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil"

Gerçekleştirilen düzenlemelerle amaçlarının ceza adaletinin sağlanması ve ceza adaletinin etkinliğinin arttırılması olduğunu söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil. Yani işte af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Şu anda TBMM Yargı Reform Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerini peyderpey Meclisin gündemine getiriyor milletvekillerimiz. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık, milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya yönelik, duruşmaların daha sadeleştirilmesine yönelik, yine ara buluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, bir kısım yargı işlemlerinin, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler olacak. Dolayısıyla 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Yargı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
