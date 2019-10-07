Son Dakika Haberleri: Yargı reformu teklifi komisyonda
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Yargı reformu teklifi komisyonda

1 saat önce

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

Yargı reformu teklifi komisyonda

Ceza Muhakemesi Kanunu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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