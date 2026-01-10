Yargıç Trump'ın Seçim Düzenlemelerini Durdurdu - Son Dakika
Yargıç Trump'ın Seçim Düzenlemelerini Durdurdu

10.01.2026 10:45
ABD'de bir yargıç, Trump'ın sıkılaştırdığı seçim kurallarının uygulanmasını durdurdu.

ABD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, 2025 Mart'ta imzaladığı ve seçim kurallarını sıkılaştıran kararnamesine ilişkin yürütme emrinin bir bölümünün, oyların posta yoluyla kullanıldığı Washington ve Oregon eyaletlerinde uygulanmasını durdurdu.

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrindeki Bölge Yargıcı John H. Chun, Trump'ın seçimlere yönelik uygulamalarına ilişkin bir karar verdi.

Buna göre yargıç, Trump'ın seçmen kaydı sırasında vatandaşlık belgesi ibrazı zorunluluğu getiren ve posta yoluyla kullanılan oyların seçim gününe kadar teslim edilmesini şart koşan düzenlemelerinin, başkanın yetkilerini aştığına hükmetti.

Yargıç Chun, kararında Trump yönetiminin girişimlerinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini belirterek, anayasanın federal seçimleri düzenleme yetkisini Kongre ve eyaletlere verdiğine dikkati çekti.

Washington Başsavcısı Nick Brown, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar Washington ve Oregon'daki seçmenler ile hukukun üstünlüğü açısından büyük bir zaferdir. Mahkeme, seçimleri düzenleme yetkisinin yalnızca eyaletler ve Kongre'ye ait olduğuna dair anayasal kuralı teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

2025 Mart'ta imzalanan kararname, seçmen kaydı sırasında vatandaşlık belgesi sunulmasını zorunlu kılmayı ve tüm posta oylarının seçim gününe kadar yetkililere ulaşmasını şart koşmayı öngörmüş, düzenlemeye uymayan eyaletlerin federal fonlarının kesilebileceği belirtilmişti.

Posta yoluyla uzaktan oy kullanma yöntemi, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık itiraza konu oluyor.

ABD'de bazı eyaletlerdeki yasalara göre, seçimden belirli bir süre sonra teslim alınan posta oyları, seçim tarihinden önce gönderilmiş olması halinde sayıma dahil ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel

