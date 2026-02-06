Yargıdaki Dosya Sayısı 11 Milyonu Aştı - Son Dakika
Yargıdaki Dosya Sayısı 11 Milyonu Aştı

Yargıdaki Dosya Sayısı 11 Milyonu Aştı
06.02.2026 13:14
Bakan Tunç, 2025 sonunda yargıda toplam 11 milyon 779 bin 741 derdest dosya olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılında Türkiye'de yargıya intikal eden dosya sayısını açıklayarak, "2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 24 bin 341, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 868 bin 477 ve istinaf mahkemelerinde 1 milyon 452 bin 252 dosya bulunmaktadır. Temyiz mahkemelerini de göz önüne aldığımızda toplam 11 milyon 779 bin 741 derdest dosya bulunmaktadır" dedi.

Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Kanun Yolu Uygulamaları' konulu toplantıda kanun yollarının hukuktaki önemine dikkat çekti. Kanun yolları ibaresinin 'kararın üst yargı mercilerince denetiminin yanında hakikate bir kez daha bakma iradesi' olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Hakikat, çoğu zaman ilk bakışta görünmeyebilir. Dosyanın karmaşıklığı, hukukun farklı yorumlanması, bazen gerçeğin tam anlamıyla ortaya çıkmamasına sebep olabilir. İşte kanun yolları, kararın hukuka uygunluğunu ve isabetini güvence altına alan bir başvuru yoludur. Bu nedenle istinaf ve temyiz, birer 'tekrar' değil derinleşme aşamasıdır. Bu nedenle kanun yolları, yargının kendisini topluma anlatma biçimidir" diye konuştu.

"Yargıyla ilgili 14 milyon 41 bin 279 dosyada karar verildi"

2025 yılında 14 milyon 41 bin 279 davanın karara bağlandığını belirten Bakan Tunç, 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla elde edilen istatistiki verileri paylaşarak şunları söyledi:

"Cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 24 bin 341, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 868 bin 477, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 452 bin 252, temyiz mahkemelerinde ise 434 bin 671 olmak üzere toplam 11 milyon 779 bin 741 derdest (mevcutta açılan ve görülmekte olan bir davanın herhangi bir mahkemede tekrar açılması) dosya bulunmaktadır. Yine 2025 yılının Aralık ayı sonu itibarıyla yargı teşkilatında cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 647 bin 455, ilk derece mahkemelerinde 5 milyon 872 bin 970, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 970 bin 134 ve temyiz mahkemelerinde ise 550 bin 720 olmak üzere toplam 14 milyon 41 bin 279 dosyada karar vermiştir. Bu rakamlar, yargı teşkilatının adaleti zamanında, denetlenebilir ve sorumluluk bilinciyle tesis etmeye yönelik güçlü bir kurumsal iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

12. Yargı Paketi'yle ilgili açıklama

Tutuklu, hükümlü ve yakınlarını doğrudan ilgilendiren 12. Yargı Paketi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Bunların yanında kanun yoluyla ilgili reform irademizi sürekli canlı tutuyor ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede yakın bir zamanda TBMM'de görüşülecek 12. Yargı Paketi'nde kanun yolunu ilgilendiren önemli düzenlemeler içermektedir. Paket de bozma sonrası dosyaların öncelikli incelenmesi ve sadece görev yönünden kararların bozulmasının önüne geçilerek yargılamaların uzamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Toplantıya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün yanı sıra çok sayıda hakim ve savcı katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika

