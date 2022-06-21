Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin , Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım , Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan yardımcısı ile üyelerin de yer aldığı belirtildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılan görüşmede, iki ülke arasında hukuk alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek'ten gelen heyetle görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.