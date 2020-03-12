Yargıtay Başkanı Cirit'ten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'na veda ziyareti - Son Dakika

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, Feyzioğlu'nun Cirit'i kapıda karşıladığı belirtildi.

Ziyarette TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ile TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken'in de hazır bulunduğu ifade edilen açıklamada, görüşmede, koronavirüs tedbirlerinin de unutulmadığı, her iki başkanın ellerini solüsyonla dezenfekte ettiği bildirildi.

Açıklamada, Cirit ile Feyzioğlu'nun, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanması sürecinde çok yakın ilişki içinde çalıştığı ve yargının sorunları ile çözümleri konusunda iş birliği içerisinde yoğun mesai harcadığı kaydedildi.