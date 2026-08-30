Yargıtay Başkanı Kerkez\'den 30 Ağustos mesajı: Güçlü gelecek vurgusu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

ADALET VE HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin tarihsel önemine dikkat çeken Kerkez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak adalet ve hukuk devleti ilkelerine vurgu yaptı.

"MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN EN GÜÇLÜ SİMGESİ"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelerle milletin Zafer Bayramı'nı tebrik etti:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer; milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir."

"HUKUK DEVLETİ İLKESİ TEMELİNDE GELECEĞE TAŞIMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Kazanılan zaferin ve cumhuriyet mirasının korunarak yarınlara aktarılmasında hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Kerkez, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu büyük mirası, hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü temelinde gelecek nesillere taşımak ortak sorumluluğumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."