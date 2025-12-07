Yargıtay'dan Sağlık Çalışanına Vazife Malulü Kararı - Son Dakika
Yargıtay'dan Sağlık Çalışanına Vazife Malulü Kararı

07.12.2025 11:18
Yargıtay, trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin 'vazife malulü' sayılması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, mesaiye başlamak için görevli olduğu ambulansa gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin "vazife malulü" sayılması adına açılan davanın reddedilmesini hatalı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, 2017'de Kon­ya'daki bir acil sağ­lık hizmet­le­ri is­tas­yonun­da görev yapan kişi, işe gitmek için otobüse bindi. Amiri konumundaki arkadaşı tarafından aranan kişiden, "ambulansla hasta naklettikleri, nöbeti ambulansta devralması" istendi. Bunun üzerine kişi, oto­büs­ten ine­rek am­bu­lan­sın gideceği güzergah doğrultusunda yolun karşısına geç­meye çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kişinin ölümünün ardından ailesi, "vazife malulü" sayılması için işveren durumundaki kuruma başvurdu ancak kurum, kişinin ölümünün görev sırasında olmadığını belirterek talebi reddetti. Kurum kararına karşı açılan davanın da idare mahkemesince reddedilmesi üzerine ölenin yakınları iş mahkemesinde dava açtı.

Yargılamayı yapan mahkeme, davanın reddine karar verdi. An­ka­ra Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si 10. Hu­kuk Da­ire­si de davacıların istinaf başvurusunu reddetti.

Davacılar, kişinin gö­rev ar­ka­daş­la­rı ile ile­ti­şi­mi üze­ri­ne am­bu­lan­sa geç­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bu durum olmasa ölüm olayının da meydana gelmeyeceğini, kişinin davranışında acil du­rum has­ta­sı­nın sev­ki gibi önem­li bir za­ru­ret hali bulunduğunu ve davranışının keyfi olmadığını belirterek dosyayı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ölenin vazife malulü sayılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, yargılama konusu olaya ilişkin incelemede, sağlık çalışanının nöbet değişimi konusunda kontrol merkezine bilgi verildiği, merkezin buna müsaade etmediği ancak görev değişimi için amiri konumundaki kişinin sözlü talimatının bulunduğu ifade edildi.

Sağlık çalışanının amiri konumundaki kişinin ta­li­ma­tıyla oto­büs­ten inip gö­rev yapacağı ambulansa bin­mek için kar­şı­ya geç­ti­ği ve bu esnada tra­fik ka­za­sı­ geçirdiği aktarılan kararda, "Ölenin am­bu­lans­ta gö­rev­li ol­du­ğu tartışmasızdır. Araç iş ye­rin­den sa­yı­lır." ifadelerine yer verildi.

Benzer durumlarda daha önce de nö­bet de­ği­şi­mi­nin iş yeri dı­şın­da yapıldığına işaret edilen kararda, "Olay­da si­gor­ta­lı, amirinin ta­li­ma­tı ile ha­re­ket et­miş, merkezin talimatından haberdar olmamıştır. Bu du­rum­da si­gor­ta­lı­nın yap­tı­ğı fi­ilin görevine ya­ban­cı, hiz­met ba­ğı­nı tü­müy­le ko­pa­ran bir dav­ra­nış bi­çi­mi ola­rak değerlendirilemeyeceği açık olup, sigortalı açısından mevzuat ve emir dışında hareket ettiğinden söz edilemez." tespitinde bulunuldu.

Mevcut şartlarda ???????ölenin "va­zi­fe ma­lu­lü sa­yıl­ma­sı" gerektiği, yerel mahkemenin ise aksi yönde hüküm tesis ettiği aktarılan kararda, bunun ha­ta­lı olduğu ve bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yargıtay, trafik, Güncel, Son Dakika

