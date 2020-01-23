Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik - Son Dakika
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Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik

6 saat önce

Mamak Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

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Mamak Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi.


Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk kültürünün en köklü geleneksel değerlerinden olan Karagöz-Hacivat gösterisini ilgiyle izleyen minik öğrenciler, Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenerek mutlu bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda aile merkezinde bulunan kreşlerde eğitim alan çocuklara karneleri verildi.


Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmalarını tavsiye eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz ki şehrimiz de, ülkemiz de o kadar gelişecektir" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Neşet Ertaş, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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