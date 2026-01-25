Yasa Dışı Avcılığa Cezai İşlem - Son Dakika
Yasa Dışı Avcılığa Cezai İşlem

25.01.2026 09:33
Bakan Yumaklı, Artvin'de yapılan denetimlerde yasa dışı avcılara cezai işlem uygulandığını açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yapanlara idari ve cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Artvin'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Doğayı, biyolojik çeşitliliğimizi ve ekosistem dengesini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Artvin, Çevre, Son Dakika

