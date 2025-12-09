Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu

Dev operasyon! 2 milyar TL\'lik servete el konuldu
09.12.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda yasa dışı bahis şebekesine 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "showbahis.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

2 MİLYAR 86 MİLYONLUK İŞLEM HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

MASAK rapor ve analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı ve bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturmanın devamında, yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 üyeden oluşan hiyerarşik düzen tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE; 17 ADRESE OPERASYON

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    güzel operasyon tebrikler 17 0 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    yasa içi bahisçiler vatandaşı soysun sogana çevirsin istedikleri gibi at koştursun diye ülke dışına para çıkarmamak adına güya yasa düzenlediniz ama ülkemizde ki firmalardan kazandıkları paralarla yurt dılşında yaşayanlara ses yok sizin yatacak yeiniz yok cehenneme odun lazım 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı
Bu serada ne sebze ne de meyve değil klasik araba yetişiyor Bu serada ne sebze ne de meyve değil klasik araba yetişiyor
İstanbul’un yanı başında göz gözü görmüyor Kar kalınlığı 18 santime ulaştı İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı
Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü ölümün kıyısından döndü Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü
Sokak ortasında meydan savaşı Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular
600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu Biri öldü, diğeri tutuklandı 600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı

13:57
Galatasaray’dan Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına anında gönderme
Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına anında gönderme
13:29
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın İstanbul’a lapa lapa kar için tarih verildi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi
13:03
İş insanının doğum gününde olay çıktı Model, turist kızı darp etti
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti
12:29
Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
12:14
Ahlaki çöküşün resmi Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye’nin karşısına geçti
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
11:44
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 14:01:25. #7.13#
SON DAKİKA: Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.