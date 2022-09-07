81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika
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81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 52 gözaltı

07.09.2022 15:11
81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 52 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde dün ülke genelinde 31 bin 873 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı. Yasa dışı bahis uygulamasında; 1 iş yeri ile 20 kişiye 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 69 kişi hakkında da yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem başlatıldı, 46 bin 265 TL de para cezası uygulandı. Uygulamada 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 264 kişi de yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 317 KİŞİ YAKALANDIKumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 515 iş yeri ile deniz araçları ve 412 dernekte 38 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 317 kişi yakalandı. Uygulamada 96 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 473 kişi hakkında da idari işlem başlatılarak, para cezası uygulandı. 67 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.Uygulamalarda ayrıca 3 adet bilgisayar, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 61 adet mermi, 8 adet kumar/oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 395 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika
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