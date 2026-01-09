Yasa Dışı Silah İmalatçısı Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir zanlı, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah imal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen şüpheli M.D'nin (56) ilçedeki evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi ile evinin eklentilerindeki aramada 15 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 200 fişek ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.