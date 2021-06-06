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Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı - Son Dakika

Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı

06.06.2021 17:28

Mizgin Şimşek, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 gün önce tarım ilacı içerek intihar etmişti. Şimşek'in ağabeyleri Muhammed ve Rengin Şimşek'in önce babaları, ardından da kardeşlerinin ölüm acısına dayanamadıkları için ortak intihar kararı aldılar. Durumu ağır olan iki kardeş, şu anda entübe durumda.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Mizgin Şimşek babası Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesinden ağır şekilde etkilendi. Babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı psikolojik sorunları atlatamayan Mizgin, 17 gün önceye denk gelen 21 Mayıs günü içtiği tarım ilacıyla intihar ederek, yaşamını son verdi.

Hem kardeşlerini hem de babalarını kaybetmenin acısını yaşayan Muhammed ve kardeşi Rengin Şimşek de önceki gün aynı silahla intihar girişiminde bulundular ancak başarılı olamadılar. Hastanede entübe durumda olan kardeşlerin intihar girişimlerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallede tarım arazilerinde çalışan 8 çocuk babası Bedri Şimşek, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucuyla yaşamını yitirdi. Babalarını yitirmelerinin ardından İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed, kız kardeşleri Mizgin ve Rengin ile anneleri Fatma Şimşek mahallede yaşamlarına devam etti. Diğer 5 kardeşin ise çeşitli illerde ikamet ettikleri öğrenildi.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTILAR

İddiaya göre, Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesi aileyi derinde sarsarak, psikolojik sorunlara yol açtı. Babasının yokluğundan etkilenen Mizgin, 21 Mayıs günü içtiği tarım ilacıyla intihar ederek, yaşamını son verdi. İki yıl içinde hem babaları hem de çok sevdikleri kardeşlerini kaybeden Muhammed ve Rengin, dün akşam evdeyken intihar girişiminde bulundu. Olayda, ağabey Muhammed'in önce kardeşini tabancayla ağır yaralayıp, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Dün saat 19.00 sıralarında gelen silah seslerinin ardından eve gelen yakınları Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşleri kanlar içerisinde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede entübe edilen kardeşlerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OLAYDA KULLANILAN TABANCA BULUNDU

Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği evde uzun süre olay yeri inceleme çalışması yürüttü. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı bulurken, çok sayıda mahalle sakininin ifadesine başvurdu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı
Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı
Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı

Hisarcık, İntihar, Silvan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşadıkları acıya dayanamadılar! 2 kardeş ölüm kararını birlikte aldı - Son Dakika


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