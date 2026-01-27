Yasadışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eşzamanlı çalışma gerçekleştirildi. Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan operasyonda başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahis paralarını akladıkları ve hesaplarında 130 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN