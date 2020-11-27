Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi

27.11.2020 13:00
Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi, System.String[]

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde H.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü H. M. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Yabancı, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika


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