Yasağa uymayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı - Son Dakika

Yasağa uymayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş ve altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal mahallesinde yaşanan olayda devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayarak sokakta dolaşan 3 genci fark etti. Polis aracını görünce kaçmaya başlayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Gençlerden ikisi mahallede bulunan caminin bahçesine girerek polis ekiplerini atlatmaya çalışırken, bir genç kovalamaca sonunda yakalandı.

Evlerinin balkonundan yaşanan kovalamacayı görüntüleyen vatandaşlar da gençlere 'evinize gidin' diyerek tepki gösterdi.