Yasak dinlemiyorlar: Bybit referans sistemi Türk fenomenlere hala açık

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisanssız yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik referans programlarını açıkça yasakladı. Aradan geçen iki yıla yakın süreye rağmen Bybit ile çalışan sosyal medya fenomenleri bu yasağı fiilen delmeye devam ediyor. Daha önce de Bybit’in affiliate programını tanıttığı, web sitesi Türkçe olarak yayında olduğu, Türk fenomen ve trader gruplarının aktif şekilde Bybit’e yönlendirme yaptığı belgelenmişti.

FENOMENLER KULLANICILARI KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YÖNLENDİRİYOR

Twitter paylaşımlarında, birçok kripto fenomeninin Bybit affiliate linklerini aktif biçimde yayınladığı görüldü. Paylaşımlarda kaldıraçlı işlemlere ve Bybit kayıt linkine yönlendirme yapılırken, paylaşılan linklere tıkladığında fenomenlerin Bybit’teki referans sistemi sayfaları açılıyor. Fenomenlerin her yeni kullanıcı başına borsalardan USDT ödeme aldığı biliniyor. İncelenen paylaşımların hiçbirinde "sponsorlu içerik", "reklam" ya da "işbirliği" ibaresine yer verilmiyor.

İKİ İHLAL BİR ARADA

Uzmanlar, söz konusu paylaşımların iki ayrı yasal riski aynı anda barındırdığına dikkat çekerken, referans linki paylaşmanın, 7518 sayılı kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak olarak değerlendirileceğini, söz konusu kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmeti sunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüldüğünü belirtiyor. Ayrıca ücretli reklamların kamuoyuna organik tavsiye gibi sunulması, yanıltıcı reklam yasağını da bağımsız olarak ihlal ediyor. İki ihlal bir arada gerçekleştiğinde hem fenomeni hem de platformu kapsayan ciddi bir yaptırım riskini ortaya çıkıyor.

REFERANS MODELİ NEDEN YASAK?

Uzmanlar, referans sisteminin yapısal olarak bir çıkar çatışması doğurduğunu, bu modelde fenomenlerin kazançlarının, tanıttığı platformun güvenilirliğine ya da kullanıcının gerçek kar-zarar durumuna değil, kaç kişiyi platforma yönlendirdiğine bağlı olduğunu vurguluyor. Özellikle kaldıraçlı işlemler gibi yüksek riskli ürünlerin "kolaylıkla kazanırsınız" tonu taşıyan paylaşımlarla tanıtılması, kullanıcının tarafsız bilgiye ulaşmasını güçleştiriyor. “Kendi deneyimim” başlığıyla yapılan paylaşımların büyük bölümü fiilen ücretli reklam niteliği taşıyor.