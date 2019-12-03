Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı

TUNCELİ'de yaşayan Hani Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı. 41 yıldır engelli çocuklarına baktığını belirten Uğurlu, "Engelli 1 çocuğumun sağlık güvencesi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkarmış. Çocuklara tek başıma bakmaktan zorlanıyorum, duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hani Uğurlu, doğuştan zihinsel engelli olan çocukları Nuray (41), İlhan (39), Semra (37) ve Hasan'a (28) bakıyor. Eşi Ahmet Uğurlu'nun işçi emeklisi olduğunu söyleyen Uğurlu, 4 engelli çocuğuna bakmakta zorlandığını ifade ederek, yakın zamanda Vali Tuncay Sonel'in, eşiyle birlikte ziyaretlerine gelerek kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

ÇOCUK YAŞTA BABASI TARAFINDAN ZORLA EVLENDİRİLDİ

Küçük yaşta zorla evlendirildiği söyleyen Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle çocuklarının engelli dünyaya geldiğini belirterek, "Babam beni köyde yaşadığımız dönemde küçük yaşta zorla evlendirdi. Eşim yakın akraba ve toplam 5 çocuk dünyaya getirdim. Bir kızım evli, onda hiç sorun yok. 2 kız ve 2 erkek oğlum engelli doğdu. Buradan çağrıda bulunuyorum gençlere, ben yaşadım, onlar yaşamasın, akraba evliliği yapmasınlar. Ben yıllardır gece gündüz demeden, dışarı çıkmadan 4 çocuğuma bakıyorum" dedi.

'ÖMRÜMÜ ÇOCUKLARIMA VERDİM'

Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek, orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgilendiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, oğlu Hasan'a sigorta prim borcu çıkardığını belirten Uğurlu, "Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım. Yüzde 90 engelli çocuk dedim, ama dinlemedi kimse. Oğlum Hasan'ın SGK'da bir sürü borcu var, ben ödeyemem, o kadar gücümüz yok. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Ben bir anneyim yıllardır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim" diye konuştu.