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Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

Filiz Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Büyükanıt'ın yakınlarının yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Korgeneral ve eski MHP Milletvekili Engin Alan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Cenazeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz Yıldırım ile OYAK, HAVELSAN'ın aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar çelenk gönderdi.

Filiz Büyükanıt'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, kanser tedavisi gördüğü hastanede 17 Kasım Pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:07 Kaynak: AA
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