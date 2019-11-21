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YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA
6 saat önce
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt
'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Büyükanıt'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada "Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.
- İstanbul
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