Son Dakika Haberleri: Yaşar ipek adliyeye geldi (1)
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Yaşar ipek adliyeye geldi (1)

1 saat önce

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Yaşar ipek adliyeye geldi (1), System.String[]

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Görüntü dökümü:
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-Adliye gelişi
-İpek'in açıklaması


- İstanbul
Seren Serengil, Yaşar İpek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
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