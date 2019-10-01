Yaşar ipek adliyeye geldi (1)
1 saat önce
Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil
ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek
teslim olmak üzere adliyeye geldi.
Görüntü dökümü:
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-Adliye gelişi
-İpek'in açıklaması
- İstanbul
Yasar ipek'e koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyşe 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi Hikmet Karaman görevine devam ediyor. İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz