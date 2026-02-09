Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti - Son Dakika
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Yasemin Minguzzi\'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09.02.2026 09:58
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ait 1 yıl sonra sonra ortaya çıkan fotoğraf, acının boyutunu gözler önüne serdi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından ailesinin yaşadığı derin acı, paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Minguzzi'nin annesi Yasemin'e ait olduğu belirtilen kare, olaydan 1 yıl sonra kamuoyuna yansıdı.

TEYZESİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Ayşenur Afyon, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Afyon, paylaşımında fotoğrafın 8 Şubat 2025 gecesine ait olduğunu belirterek, bu anın organ bağışı yapılamayacağı bilgisinin gelmesinden yalnızca iki saat önce çekildiğini aktardı.

Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

"BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞI O GECE"

Ayşenur Afyon, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 patates 1 yudum ayran. Zor yedirdim. 8 Şubat gecesinden bu fotoğraf. Organ bağışını yapamayacağımızın haberi gelmeden 2 saat önce. Bir daha Yasemin'in asla eskisi gibi olamayacağı o gece. Hiç uğruna kaybetti oğlunu Yasemin, 'şımarıklık yapıyor' dediler."

Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi, oğlu için düzenlenen mevlit programında böyle görüntülendi.

ACIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Paylaşılan fotoğraf ve yapılan açıklama, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü sonrası annesinin yaşadığı tarifsiz acıyı ve ailenin içinde bulunduğu ruh halini gözler önüne serdi.

Son Dakika Yaşam Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • caps lock caps lock:
    Allah sabır versin. Yaşamayan bilemez. 172 0 Yanıtla
  • Ahmet aydın Ahmet aydın:
    Allah sabırlar versin yasemin hanıma çok büyük acı.... malesef ülkemizde 14-15 yaşlarında pisikopat yetişmeye başlıyor. Acı olan; Ne entellektüel kesim, ne siyasi sorumlular nede toplumun tamamı bunun sosyal sebeplerini araştırmıyor, sormuyor.... Resmen Güney Amerika ülkesi olduk... 121 0 Yanıtla
  • Doğan Baylan Doğan Baylan:
    RABBİM SABIR VERSİN VE DÜNYA YAŞANTILARINI GÜZEL EYLESİN ,ANNE BABA KARDEŞLERİNE RABBİM YARDIM ETSİN İNŞALLAH 38 1 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    çok üzücü. ülkeyi bu hale getirenlere hesap sormak gerekli. 16 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
