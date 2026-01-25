Yaser Asprilla'dan Galatasaray açıklaması - Son Dakika
Yaser Asprilla'dan Galatasaray açıklaması

25.01.2026 20:16
Yaser Asprilla, Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ve başarılar diledi.

Galatasaray'ın Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve 22 yaşındaki futbolcu, kulübün ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'a açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla başarılı olacağına inandığını anlatan Dursun Özbek, "Yaser'e 'hoş geldin' diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray'da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz, ağabeyi olarak ona yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Yaser Asprilla ise "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez ile yeniden oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu belirten Asprilla, "Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinden övgüyle söz eden Asprilla, "Çok güzel bir tesis. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım. Arkadaşlarımdan daha önceden duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.???????

Kaynak: AA

