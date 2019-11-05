Yaşlı adamın evini kazan defineciler suçüstü yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde 17 metrelik çukur açtıkları tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'nin ara sıra kullandığı müstakil evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda bahçede kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerin evin bahçesinde 17, bir odasında da 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kazıları tarihi eser bulmak amacıyla yaptıkları öne sürüldü.

Operasyonda kazıda kullanılan iş ve taşlama makineleri, 2 hilti, 10 metrelik halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçiren ekipler, H.T. (32) ve A.İ'yi (44) gözaltına alındı.

Komşuları, kazının inşaat amacıyla yapıldığını düşündüklerini dile getirdi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.