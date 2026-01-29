Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir yaşlı adamın, sokak kedileri için aldığı mamaları elleriyle yedirip sevdiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

Olay Sadri Artunç Caddesinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen yaşlı adam satın aldığı mamalarla sokak kedilerinin yanına geldi.

Kedileri tek tek elleriyle besleyen ve soğuk havaya aldırış etmeden kedilerle yakından ilgilenen yaşlı adamın bu davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürekli sokak kedileri için mama aldığı öğrenilen yaşlı adamın sokak hayvanlarına gösterdiği şefkat ve duyarlılık, izleyenlere yüreklerini ısıttı. - KARABÜK