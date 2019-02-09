Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamın Yaptığı Pazar Filesi İlgi Görüyor

Yaşlı Adamın Yaptığı Pazar Filesi İlgi Görüyor

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasıyla pazar filelerine ilgi arttı.

Yaşlı Adamın Yaptığı Pazar Filesi İlgi Görüyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasıyla pazar filelerine ilgi arttı.

Sinop'ta 50 yıldır naylon ipten pazar filesi ören 83 yaşındaki Hasan Ersoy, ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasının ardından artan talebe yetişmeye çalışıyor.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keyifle ördüğü filelerin büyük ilgi gördüğünü, tek başına talebe yetişmekte zorlandığını söyledi.

Bir fileyi en az 3,5 saatte yaptığını belirten Ersoy, "Çeşitli renklerde yaptığım filelerin tanesini 15 liradan satıyorum. Mağazalarda poşetlerin paralı olması nedeniyle yaptığım fileler büyük talep ve ilgi görmeye başladı. Bazı vatandaşlar yaptığım fileleri sosyal medya ortamında paylaşıp telefon numarama ulaşarak talepte bulunuyor. Beşer onar file siparişi verenler de var. Günde 3 ila 5 arasında file örüyorum. Filelerin her biri yaklaşık 20 kilo tartıyor." dedi.

Ersoy, bu işe 1952 yılında balıkçılığın yanında balık ağı örmeyle başladığını anlatarak, "Yarım asırdan fazladır bu işi yapıyorum. Gelişen teknolojiyle yapılan büyük balıkçı ağları sonrasında ağ yapmayı bıraktım ve pazar filesi örmeye başladım. Seyyar olarak pazarlarda, sahil kenarlarında açtığım tezgahlarda satış yapıyorum. Naylon poşet yerine file kullanmak çevre açısından da çok önemli." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
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