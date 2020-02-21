Yaşlı çift, bin tavuktan 800 adet organik yumurta üretiyor - Son Dakika
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Yaşlı çift, bin tavuktan 800 adet organik yumurta üretiyor

12 dakika önce

Kırıkkale'de yaşlı bir çift, bahçesinde beslediği bin adet gezen tavuktan günlük 800 adet organik köy yumurtası üretip tanesini 1 liradan satıyor.

Yaşlı çift, bin tavuktan 800 adet organik yumurta üretiyor, System.String[]

Kırıkkale'de yaşlı bir çift, bahçesinde beslediği bin adet gezen tavuktan günlük 800 adet organik köy yumurtası üretip tanesini 1 liradan satıyor.


Kırıkkale merkeze bağlı Çullu Mahallesi'nde yaşayan Abdullah (91) ile Zekiye İpekçi (80) çifti, 10 yıl önce evinin bahçesinde hobi olarak beslediği tavuk sayısını 100'den bine çıkardı. Gezen tavuktan günlük 800 adet organik köy yumurtası elde eden çift ürünlerini marketlere ve şahıslara tanesini 1 liradan satışını yaparak ek gelir elde ediyor. Yaklaşık bin tavuğa adeta çocukları gibi bakan yaşlı çift, günün tamamını tavuklarıyla geçiriyor.


"Yumurtası lezzetli sarısı büyük oluyor"


Tavukçuluğa 10 yıl önce başladığını anlatan Abdullah İpekçi, "Sabah kalktığım da yemini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Modern kümesim var. Tavuklara iki öğün yem veriyoruz sabah bir de akşam. Gezen tavuk olduğu için daha rahat oluyor. Gezen tavuğun özelliği yumurtası lezzetli oluyor, sarısı büyük oluyor. Bin tavuktan aşağı yukarı 50 koli alıyoruz. Yemini suyunu vermeye çalışıyoruz. Hizmetine bakıyoruz, altını temizliyoruz. Tavukçuluk ne sıcağa gelir ne de soğuğa gelir. Tavuklar başımıza toplanıyor. Onlarla konuşuyoruz, dertleşiyoruz" diye konuştu.


"Bin tane çocuğumuz var"


Bin tane çocuklarının olduğunu ifade eden Zekiye İpekçi ise "Onlara sabahtan kalktık mı çayımızı ekmeğimizi yemeden önce onların karnını doyuruyoruz. Çocuk gibi severiz yani bin tane çocuğumuz var. Onlar yeyip içince biz mutlu oluyoruz. Onlar bizim yanımıza geliyor çocuk gibi. En yürüdüğüm zaman arkamdan geliyorlar. Bir tanesi ölse akşama kadar üzülürüz. Onlar da olmazsa biz ne yapacağız? Diyorum ya bin tane çocuğumuz var. 7 tane çocuğumuz var 7 kere gelmedi. Ama bunlar her gün başımızda. Yumurtaları satıyoruz. Gelen müşterilerimiz var. Marketlere veriyoruz. Bakıyoruz, yumurtalarını yiyoruz. Akşama kadar tüketiyoruz. Ondan da faydalanıyoruz. Sağlıklıyız şükür Allah'a sağlıklıyız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Çullu, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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