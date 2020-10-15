Yaşlı çiftin diş ve düğün parasını oğulları kurtardı - Son Dakika

Yaşlı çiftin diş ve düğün parasını oğulları kurtardı

15.10.2020 00:57
Yaşlı çiftin diş ve düğün parasını oğulları kurtardı, System.String[]

Adana'da aradığı anne ve babasının telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenen emekli uzman çavuş, dolandırıcıları 58 bin lira parayı alırken yakalattı.

Adana'da aradığı anne ve babasının telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenen emekli uzman çavuş, dolandırıcıları 58 bin lira parayı alırken yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan emekli Hasan (74) ile Hatice Çakmak (71) çiftini arayıp kendisini 'Murat komiser' olarak tanıtan bir kişi, aralarında PKK ve FETÖ üyelerinin olduğu 22 kişilik bir terörist grup yakaladıklarını, bir şüphelinin üzerinden Hasan Çakmak'ın kimliğinin çıktığını söyledi. Soruşturmanın gizli olarak yürütüldüğü ve devamı için para gerektiğini söyleyen kişi, Çakmak çiftine "Sizin suçlu olmadığını biliyoruz. Parayı bize verin, soruşturma bitince geri vereceğiz. Bize nakit para lazım, altınları kuyumcuya bozdurup getirin" dedi. Bunun üzerine Çakmak çifti evlerinde bulunan altınları bozdurup, bankadaki para ile birlikte 58 bin 185 lirayı toplayıp beklemeye başladı. Daha sonra hem Hasan Çakmak'ı hem de eşi Hatice Çakmak'ı telefonla arayan kişiler, çifti telefonda oyalamaya başladı. Şahıslar Hasan Çakmak'a evlerine gelecek kişiye parayı vermesini söyledi. Çakmak, parayı eve bırakıp eşine de "Eve kim gelirse gelsin kapıyı açma, ben karakola gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bu sırada çiftin uzman çavuşluktan emekli çocukları, anne-babasını arayıp telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenerek polise haber verdi. Bu arada eve gelen bir kişi yaşlı kadından 58 bin 185 lirayı poşet içinde kapıdan aldı. İhbar üzerine eve giden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullatif S.'nin (33) paralarla birlikte evden ayrıldığını gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan zanlı, elindeki para dolu poşeti yol kenarına atarak kaçmaya başladı. Ara sokakta sıkıştırılan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullatif S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yol kenarına atılan 58 bin 185 TL ise Çakmak çiftine teslim edildi.

Yaşlı çift yaşadıklarına inanamazken, Hasan Çakmak önce kendini Murat komiser olarak tanıtan kişiyle görüştüğünü, daha sonra ise kendini savcı olarak tanıtan kişiyle görüştüğünü, altınları kuyumcuya bozdurduklarını, eşini de telefonla aradıklarını, kendisinin parayı eve getirdiğini anlattı. Çakmak, "Eşime parayı kimseye verme, ben karakola gidiyorum dedim. Daha sonra ben karakola giderken eşimin yanında polis, hakim ve savcı olduğunu söylediler ve onlarla beni görüştürdüler, ben de inandım. Ben karakola gidip içeri girmeden beni çağırmalarını bekliyordum. Eşim eve gelen kişiye parayı vermiş. Ben daha önce televizyonda önemli insanların dolandırıldığını gördüm, bu kültürlü insanlar nasıl kanıyor diyordum, ben de kandım. İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş. Ama neyse ki polis zanlıyı yakalayıp paramızı getirdi. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Hatice Çakmak ise parayı babasından kalan akrabaların verdikleriyle biriktirdiklerini, kendisinin kanser olduğunu, eşinin ise beyin damarlarında tıkanıklık olduğunu belirterek, "Parayı bekar oğlum var, onu evlendirmek ve dişimi yaptırmak için biriktirmiştik. Ancak bizi arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıslar biriktirdiğimiz parayı bir anda aldılar. Allah oğlumdan razı olsun, o polisi aramış, polis yakalamış. Böyle vicdansızları Allah yılan etsin de onlar sürünsün" diye konuştu. - ADANA

Emekli, Adana, Polis, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çiftin diş ve düğün parasını oğulları kurtardı - Son Dakika

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