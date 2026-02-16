Yaşlı kadın, 2 metrelik duvardan tek hamleden atladı

Çin'de bulunan bir bakımevinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 92 yaşındaki bir kadın, tesisin çevresindeki 2,15 metre yüksekliğindeki duvarı profesyonel sporcuları aratmayan bir çeviklikle tırmandı.

DUVARDAN SANİYELER İÇİNDE ATLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının saniyeler içinde duvarın tepesine çıkıp diğer tarafa atladığı görüldü.

Olayın ardından yaşlı kadını arama çalışmaları başlatıldı.