Yaşlı Kadına Trafik Polisi Yardımı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yere düşerek el bileğinden yaralanan Sevgi Oral'a (86) ilk müdahaleyi trafik polisi Ergün Kabakçı yaptı. Kabakçı, ambulans gelene kadar Oral'ın yanında bekleyip, elini bırakmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskipazar Caddesi girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Oral, otomobilin çarpmasıyla yere düşerek sağ el bileğinden yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstan önce olay yerine gelen trafik polisi Ergün Kabakçı, yerden kaldırdığı Oral'ı çevredeki esnaftan istediği sandalyeye oturtup, kanayan eline pansuman yaptı. Polis memuru, ambulans gelene kadar Oral'ın elini tutup, konuşarak sakinleştirdi.

Sevgi Oral, gelen sağlık ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-Haber: Kazım Bulut-Kamera: Gemlik (Bursa),